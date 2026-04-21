Saranno gli Invincibili i protagonisti del Festival dello Sport

Gli “Invincibili” sono stati annunciati come protagonisti del prossimo Festival dello Sport. La loro presenza suscita interesse e attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La scelta di questo nome, che richiama forza e tenacia, fa presagire un evento ricco di incontri e momenti dedicati alle imprese sportive più significative. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, attirando pubblico da varie regioni.

“Invincibili” è una parola che sa di sfida, competizione e ambizione ma anche di perseveranza, vincita e determinazione. E sarà proprio questo il filo conduttore della nona edizione del Festival dello Sport, che si svolgerà a Trento dall’1 al 4 ottobre 2026.A rivelare il tema è stato il.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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