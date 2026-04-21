Sanità Marcello FdI | Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti

Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato l’intenzione di potenziare le campagne informative sulla donazione di organi e tessuti, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a prendere decisioni più consapevoli. La proposta mira anche a migliorare l’accesso alle informazioni e a rendere più trasparente il percorso di scelta. Nessun dettaglio riguardante modalità operative o tempistiche è stato ancora comunicato.

Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti e migliorare la qualità del processo decisionale dei cittadini. A chiedere questo impegno alla Regione è Nicola Marcello (FdI) attraverso una risoluzione, che invita anche a "sostenere e rafforzare, sul territorio.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Donazione di organi e tessuti, in città organizzato un incontro con la comunità musulmanaProsegue il progetto di sensibilizzazione e dialogo interculturale promosso dalle Aziende sanitarie ferraresi e Aido (Associazione italiana per la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Marcello (FdI): Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti; Farmacie, Gemmato: 50 milioni per rafforzare la sanità vicino ai cittadini; Rimini potenzia il Centro di Prima Accoglienza: un nuovo progetto annuale per chi vive in strada. Sanità penitenziaria, Rossi (FdI): Indennità a medici passo concreto per rafforzare assistenzaTERAMO - La consigliera regionale Marilena Rossi esprime il proprio apprezzamento per la delibera approvata dalla Giunta regionale d’Abruzzo che introduce un’indennità aggiuntiva per i medici operanti ... ekuonews.it Sanità: Marsilio e Verì, nuova PET-TAC a L’Aquila, investimento da oltre 7,5 milioni per completare la rete nelle 4 AslCon l’attivazione di questa nuova TAC completiamo un percorso strategico che ha portato all’installazione di quattro apparecchiature fisse di ultima generazione, una per ciascuna ASL abruzzese. Un ri ... regione.abruzzo.it Ma non credo che in Italia lo stato "finanzi la sanità privata", sono tutte strutture convenzionate che "vendono" le loro prestazioni allo Stato, come avviene per tantissime coperative che forniscono servizi alle amministrazioni pubbliche. x.com In commissione Sanità il testo del capogruppo forzista Domenico Giannetta: «Stiamo investendo sui nostri giovani più che mai». Il provvedimento prevede l’sitituzione di un Fondo permanente per il diritto allo studio universitario - facebook.com facebook