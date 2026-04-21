Nella giornata di oggi si è verificato un altro incidente mortale sulla superstrada del Liri, questa volta a Balsorano. Un'auto e un tir sono entrati in collisione, causando la morte di una persona e il ferimento di due altri. Il traffico è stato deviato per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione. La scia di incidenti sulla stessa strada prosegue senza sosta.

L'Aquila - Ancora un incidente lungo la statale 690 dopo la tragedia di ieri: scontro tra auto e tir, una vittima e due feriti, traffico deviato Non si ferma la scia di incidenti sulla superstrada del Liri. Nella mattinata odierna, lungo la statale 690 Avezzano-Sora, si è verificato un nuovo incidente mortale che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due. Lo scontro è avvenuto al chilometro 36,500, nel territorio comunale di Balsorano, dove un’auto si è scontrata con un mezzo pesante. A seguito dell’impatto, la vettura è stata sbalzata contro il guardrail, riportando danni gravissimi. Il bilancio è pesante: una vittima e due feriti, di cui uno in condizioni più critiche, trasportato all’ospedale di Sora.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Sangue sulla superstrada del Liri: altro schianto mortale a Balsorano oggi

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