San Giacomo ladri perdono lo zaino con droga e tesserino del bus poi tornano a riprenderlo | in manette

Due ladri avevano cercato di rubare una Fiat 600 parcheggiata in via della Guardia, ma sono stati intercettati da una chiamata di un residente e dall’intervento dei carabinieri, che li hanno fatti scappare. Successivamente, i malviventi hanno perso uno zaino contenente droga e un tesserino del bus, che hanno poi deciso di riprendersi, finendo così in manette. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due uomini.

Avevano preso d'assalto una Fiat 600 parcheggiata su via della Guardia quando, a quanto riporta Telequattro, la chiamata al 112 di un residente e l'arrivo dei carabinieri li hanno costretti alla fuga. È successo nella notte tra il 19 e il 20 aprile, quando i due uomini – vestiti uno con un.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Novate Milanese, vede i carabinieri e getta lo zaino con cocaina e contanti, 24enne in manetteNovate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del...