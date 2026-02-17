novate milanese vede i carabinieri e getta lo zaino con cocaina e contanti 24enne in manette

A Novate Milanese, un giovane di 24 anni ha gettato il suo zaino tra i rifiuti per evitare di essere scoperto dai carabinieri, lasciando all’interno quasi 400 grammi di cocaina e una somma di denaro contante. La scena si è svolta davanti agli occhi degli agenti, che hanno subito recuperato lo zaino e arrestato il ragazzo.

