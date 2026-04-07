Nuovi auricolari Motorola moto buds 2 | audio di alta qualità in collaborazione con Bose

Motorola ha presentato due nuovi modelli di auricolari senza fili, denominati Moto Buds 2 Plus e Moto Buds 2. La collaborazione con Bose ha permesso di migliorare la qualità audio di questi dispositivi. Sono stati divulgati dettagli su caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità sul mercato. La presentazione ufficiale è stata comunicata attraverso comunicati e canali di distribuzione dell’azienda.

Da Motorola arrivano i nuovi auricolari senza fili moto buds 2 plus e moto buds 2. Di seguito novità, caratteristiche, disponibilità e prezzi. Progettati per gli utenti che esigono il meglio dal proprio audio, i moto buds 2 plus vantano un suono potenziato dalla tecnologia Sound by Bose, driver da 11 mm, audio Hi-Res con supporto Low-Latency High-Definition Audio Codec (Lhdc). Ricordiamo anche la tecnologia Spatial Audio che crea un'esperienza di ascolto più coinvolgente per musica, film e giochi. Auricolari che includono un’avanzata soppressione attiva dei rumori ambientali, disponibile anche per chiamate e riunioni virtuali grazie ai sei microfoni integrati e alla tecnologia CrystalTalk AI. 🔗 Leggi su Today.it Moto buds 2 plus trapelazioni sul design confermano l’audio bosele indiscrezioni sull’imminente modello della linea moto buds indicano un rilascio prossimo, denominato moto buds 2 plus, caratterizzato da due... Moto buds 2 plus annunciati da motorola al mobile world congressIl Mobile World Congress 2026 ha introdotto le novità audio di Motorola con l’annuncio ufficiale di due nuovi modelli: Moto Buds 2 Plus e Moto Buds 2. Unboxing (desembalando) Motorola Moto Buds Loop Sound by Bose Argomenti più discussi: Motorola Moto G56 5G: a questo prezzo è lo smartphone low cost da prendere; TIM proroga 2×1 Motorola, Xiaomi e ZTE, promo auricolari con secondo finanziamento. Motorola lancia i suoi nuovi auricolari Moto Buds Loop con un concerto speciale e noi li abbiamo provatiAnnunciati questa primavera, gli auricolari semi in-ear Moto Buds Loop di Motorola sono finalmente disponibili sul mercato. Per festeggiare l'arrivo del prodotto nei negozi, Motorola ci ha invitati a ... multiplayer.it Motorola annuncia la nuova serie edge 50 e i nuovi moto buds: specifiche e prezzi in ItaliaIl fiore all'occhiello della serie è edge 50 ultra, caratterizzato da un design curato e modulo posteriore della fotocamera integrato senza soluzioni di continuità con il resto della scocca. La ... hwupgrade.it Benvenuti, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni. Oggi vi presentiamo un prodotto innovativo e unico nel suo genere: i nuovi auricolari wireless "SoundWave". Con la loro tecnologia all'avanguardia, vi immergerete in un'esperienza sonora straordinaria, avvol - facebook.com facebook