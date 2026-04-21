Il vicepremier ha dichiarato che non ci saranno lockdown energetici o restrizioni su larga scala in Italia. Ha criticato le decisioni dell’Unione Europea, definendo i responsabili come “cretini”. Il leader della Lega ha inoltre precisato che il governo non intende adottare misure di chiusura nel settore energetico, sottolineando che non ci sono piani per blocchi o limitazioni generalizzate.

Il vicepremier esclude qualsiasi scenario di blocchi o nuove restrizioni generalizzate, chiarendo la linea del governo: “Non ho nessuna intenzione di fare nuovi lockdown: o Bruxelles permette al governo di usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani, o si blocca il Paese e faremo da soli”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Salvini boccia “lockdown energetico”, leader Lega contro von der Leyen: “Non chiudo l’Italia perché Ue è comandata da cretini”

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