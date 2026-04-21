Il leader di un partito italiano ha chiesto all'Unione Europea di sospendere temporaneamente il patto di stabilità, sostenendo che questa misura consentirebbe agli Stati membri di avere maggiore flessibilità fiscale per affrontare le conseguenze di una crisi nel Golfo. La richiesta è stata presentata in un contesto in cui il governo italiano ribadisce la necessità di ampliare lo spazio di manovra economica senza vincoli stringenti.

L'Italia ribadisce la "necessità di dare maggiore flessibilità e spazio di manovra, anche fiscale, agli Stati Membri sospendendo il patto di stabilità" per fronteggiare l'impatto della crisi nel Golfo. E' quanto ha sottolineato questa mattina il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento alla riunione straordinaria dei ministri Ue dei trasporti in corso. Stando a una nota, il ministro avrebbe evidenziato inoltre i "limiti di molte delle politiche europee", ribadendo la necessità di "rivedere rapidamente alcuni provvedimenti adottati con il Green Deal: a partire dall'Ets per i settori marittimo ed aereo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvini all'Ue, 'sospendere il patto di stabilità contro la crisi'

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