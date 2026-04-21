Un appello è stato lanciato per aiutare un bambino siriano di tre mesi affetto da Tetralogia di Fallot, una grave malformazione cardiaca. La sua condizione richiede cure immediate, ma le difficoltà derivanti dal conflitto rendono difficile accedere alle cure necessarie. La popolazione civile continua a soffrire per la mancanza di beni di prima necessità come cibo, acqua e un alloggio sicuro, aggravando ulteriormente la situazione dei più piccoli.

L'appello lanciato dall'associazione bolognese Piccoli Grandi Cuori. Il bimbo ha tre mesi e deve essere trasferito a Bologna. A pagare il prezzo più alto dei conflitti è sempre la popolazione civile, privata di cibo, acqua e di una casa sicura in cui stare. In questi giorni l’Associazione Piccoli Grandi Cuori, con sede a Bologna, che si occupa dei malati con cardiopatie congenite, ha lanciato l’appello per il piccolo Suleman, nato lo scorso 1° gennaio in Siria. Suleman ha la Tetralogia di Fallot, una grave malformazione al cuore, che comporta un foro tra i ventricoli o le camere del cuore, una stenosi polmonare e un ispessimento della parete muscolare della camera inferiore del cuore.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Salviamo il piccolo Suleman”: l’appello per il bimbo siriano di 3 mesi con Tetralogia di Fallot

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APPELLO URGENTE Suleman ha soltanto 3 mesi e ha bisogno di un intervento salvavita al cuore. È nato in Siria l'1 gennaio con la tetralogia di Fallot, una grave malformazione cardiaca che, senza un intervento correttivo, è fatale per 8 bambini su 10. - facebook.com facebook