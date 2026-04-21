Durante la Design Week, Trenord offre biglietti scontati per raggiungere il Salone del Mobile e gli eventi del Fuorisalone da diverse città della Lombardia. I biglietti sono validi per spostamenti verso le località coinvolte e permettono di partecipare facilmente alle manifestazioni legate al settore del design. L'iniziativa mira a facilitare l'accesso agli appuntamenti principali durante la settimana dedicata al design e all'arredamento.

Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Scoperto in metro senza biglietto, un brasiliano ha aggredito un controllore Atm colpendolo con un. Gasolio “allungato” con solventi e oli vegetali per far fronte ai rincari record dei carburanti,. Operazione della Guardia di Finanza contro un giro di prostituzione di lusso nel cuore della.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Salone del Mobile e Design week, con Trenord biglietti speciali per fiera ed eventi

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