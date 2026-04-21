L'artista Walter Capelli ha portato alla luce un nuovo aspetto delle statue delle cappelle del Sacro Monte di Varese, presentando presso lo spazio Materia un progetto fotografico. Il suo lavoro si focalizza sulla scoperta di dettagli e significati nascosti nelle sculture, offrendo una prospettiva inedita sull’elemento artistico e spirituale del luogo. Questa iniziativa mira a far conoscere un volto diverso di una delle attrazioni più visitate della zona.

Il Sacro Monte di Varese si apre a una dimensione estetica inedita grazie al lavoro dell’artista Walter Capelli, che ha presentato presso lo spazio Materia un progetto fotografico volto a rivelare la profondità nascosta delle sue cappelle. L’iniziativa, caratterizzata da un confronto diretto tra pubblico e relatori, ha cercato di trasformare l’osservazione passiva in un’esperienza immersiva, integrando la visione artistica con le riflessioni spirituali, storiche e paesaggistiche proprie di questo sito monumentale. L’occhio del fotografo tra scultura e luce. L’obiettivo centrale della proposta di Capelli è stato quello di offrire una prospettiva differente su un patrimonio spesso dato per scontato dai visitatori abituali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sacro Monte di Varese: l’obiettivo di Capelli svela l’anima delle statue

Varese - Sacro Monte, silenzio e bellezza della prima neve

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