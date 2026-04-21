Ruba un autocarro con gli attrezzi e poi tenta la fuga a piedi | arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver rubato un autocarro carico di attrezzi in via Fossati a Monza. Dopo aver preso il veicolo, ha tentato di scappare a piedi non appena ha sentito arrivare le sirene delle forze dell’ordine. La volante intervenuta lo ha fermato poco dopo, mentre cercava di allontanarsi dalla zona. L’uomo è stato condotto in caserma per i rilievi di rito.

Ha prima rubato un autocarro pieno di attrezzi in via Fossati a Monza e poi, quando ha sentito il rumore delle sirene, ha provato a darsela a gambe. Ma la sua fuga è stata breve coi carabinieri che hanno arrestato l'uomo, un 35enne, nella notte di venerdì 10 aprile.Il fattoNella nottata di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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