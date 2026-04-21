Ruba dentro la cabina di un camion | la sua fuga si interrompe su un ponte
Un episodio si è svolto in pochi minuti, coinvolgendo un tentativo di furto all’interno di una cabina di un camion. Dopo aver preso di mira il veicolo, l’autore del gesto ha tentato di scappare, ma è stato fermato su un ponte poco distante. La polizia è intervenuta rapidamente, ricevendo la segnalazione e procedendo con l’arresto dell’individuo coinvolto.
È successo tutto nell’arco di pochi minuti: prima il furto, poi la fuga, quindi la segnalazione e, infine, l’arresto. Siamo a Bolzano dove domenica 19 aprile la volante della polizia di Stato è dovuta intervenire dopo un furto avvenuto all’interno della cabina di guida di un camion.La cacciaAi.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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