Ruba dentro la cabina di un camion | la sua fuga si interrompe su un ponte

Un episodio si è svolto in pochi minuti, coinvolgendo un tentativo di furto all’interno di una cabina di un camion. Dopo aver preso di mira il veicolo, l’autore del gesto ha tentato di scappare, ma è stato fermato su un ponte poco distante. La polizia è intervenuta rapidamente, ricevendo la segnalazione e procedendo con l’arresto dell’individuo coinvolto.