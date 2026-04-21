Ruba dentro la cabina di un camion | la sua fuga si interrompe su un ponte

Una rapina all’interno di una cabina di un camion si è conclusa con l’arresto dell’autore mentre cercava di fuggire su un ponte. L’episodio si è svolto in pochi minuti, dal momento in cui il ladro ha preso di mira il veicolo fino alla sua cattura. La polizia ha ricevuto la segnalazione e ha intercettato il sospetto lungo il percorso, bloccandolo prima che potesse allontanarsi.

È successo tutto nell’arco di pochi minuti: prima il furto, poi la fuga, quindi la segnalazione e, infine, l’arresto. Siamo a Bolzano dove domenica 19 aprile la volante della polizia di Stato è dovuta intervenire dopo un furto avvenuto all’interno della cabina di guida di un camion.La cacciaAi.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Ruba al supermercato, scaraventa a terra la cassiera e si dà alla fuga. In manette 31enneRavenna, 21 aprile 2026 - Rapina impropria, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.