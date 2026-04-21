Roma studente rifiutato dalla docente | lo scontro sull’identità

Un giovane studente del Liceo Aristofane di Roma ha riferito di essere stato discriminato da una docente, che si sarebbe rifiutata di riconoscere la sua identità di genere. La situazione ha portato a uno scontro pubblico tra le parti, con lo studente che ha deciso di raccontare la propria esperienza. La scuola non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda, che sta attirando l’attenzione delle cronache locali.

Un giovane studente del Liceo Aristofane di Roma sta vivendo mesi di profonda sofferenza a causa del comportamento discriminatorio di una docente, la quale rifiuta sistematicamente di riconoscere la sua identità di genere. Il ragazzo, che lo scorso ottobre aveva comunicato il proprio coming out chiedendo di essere identificato con un nome maschile, è vittima di continui attacchi verbali e dell'uso improprio dei pronomi da parte della professoressa. La famiglia del giovane ha espresso vicinanza a .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, studente rifiutato dalla docente: lo scontro sull’identità Notizie correlate Bergamo, studente tenta di saltare dalla finestra: docente lo prende per una gamba trattenendolo nel vuotoUn 19enne, studente di un altro istituto tecnico, è entrato lunedì mattina in istituto e ha raggiunto una classe chiedendo di parlare con una ragazza. Docente accoltellata: lo studente non è imputabile, andrà in comunitàUn ragazzo di 13 anni ha accoltellato la propria insegnante di francese all’interno di una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di...