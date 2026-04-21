Roma l’impatto statistico dell’assenza di Koné nel sistema Gasperini

A Roma, la mancanza di Manu Koné, che si è infortunato al bicipite femorale della coscia destra, ha influenzato la disposizione del centrocampo di Gian Piero Gasperini. La sua assenza ha modificato gli schemi e le dinamiche di gioco, portando a una variazione nelle scelte tattiche del tecnico. La squadra ha dovuto adattarsi senza il centrocampista, alterando gli equilibri stabiliti in precedenza.

L’assenza di Manu Koné, fermo per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, ha alterato l’equilibrio biomeccanico e tattico del centrocampo di Gian Piero Gasperini. Nelle sette gare di campionato disputate senza il francese, la Roma ha registrato una media punti di 1.57 a partita (3V, 2N, 2P), un calo significativo rispetto alla produzione standard con il titolare in campo. Il problema non risiede esclusivamente nella qualità individuale, ma nella perdita dell’unica entità in rosa capace di garantire progressione del pallone tramite conduzione (progressive carries) e volume fisico nei duelli difensivi. Deficit di dinamismo: il declino statistico di Bryan Cristante.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’impatto statistico dell’assenza di Koné nel sistema Gasperini Notizie correlate Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Inter Roma: «Soulé ha recuperato, Wesley e Koné out. Io nuovo ct dell’Italia? Rispondo così»Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano... Leggi anche: Roma, Gasperini vuole Koopmeiners: Koné per lo scambio di mercato Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Undici eroi per undici gol subiti: il record statistico del Cagliari 1969-70; L'economia dell'incertezza: statistiche e numeri della doom spending; Roma-Atalanta probabili formazioni Soulé ed El Shaarawy a supporto di Malen; Dati mobili e pendolari: come cambiano trasporti e città. Buon compleanno Roma! facebook Roma-Ternana si giocherà sabato 2 maggio alle ore 18:30 allo Stadio Tre Fontane. Daje Roma #ASRomaFemminile x.com