Lunedì 20 aprile, sui campi in terra rossa del circolo romano, si è disputato l'incontro di apertura del tabellone principale del Roma Garden Open. Tra i giocatori coinvolti, il ligure Gianluca Cadenasso ha affrontato Barrena, vincendo l'incontro dopo aver combattuto contro un dolore fisico e adottando una strategia tattica. La giornata ha visto il torneo prendere avvio con questo primo match, segnato da un risultato che ha aperto ufficialmente la competizione.

Il sole di lunedì 20 aprile ha scaldato i campi in terra rossa del circolo capitolino, dove il Roma Garden Open ha inaugurato il tabellone principale con un episodio che ha protagonista il ligure Gianluca Cadenasso. Il ventunenne, attualmente posizionato al numero 232 del ranking ATP, ha ottenuto una vittoria sofferta ma fondamentale per il suo percorso, superando l’argentino Alex Barrena, testa di serie numero 4 e numero 170 del mondo, dopo una battaglia durata quasi due ore che si è conclusa con il punteggio di 2-6 6-1 6-2. La prestazione del giovane genovese è stata caratterizzata da una resilienza fuori dal comune. Nonostante la difficoltà fisica avvertita fin dai primi scambi, che lo ha portato a valutare seriamente l’ipotesi di abbandonare la gara, Cadenasso è riuscito a ribaltare l’inerzia del match.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma Garden Open: Cadenasso vince tra dolore e tattica contro Barrena

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