Roma e l’IA | nasce l’assistente digitale tra storia e meteo

A Roma sta prendendo forma un nuovo assistente digitale che utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per rispondere alle domande dei visitatori riguardo alla storia della città e alle condizioni meteorologiche locali. Il sistema si basa su architetture avanzate di intelligenza artificiale ed è stato progettato per fornire risposte precise e immediate. Questa iniziativa mira a migliorare l’esperienza dei turisti e dei cittadini che si trovano nella capitale.

Un nuovo modello di assistenza digitale per i visitatori della Capitale prende forma attraverso l’integrazione di architetture avanzate di intelligenza artificiale, progettate per offrire risposte puntuali su storia e condizioni meteorologiche di Roma. Il sistema si basa sull’utilizzo di agenti capaci di operare tramite strumenti specifici, sfruttando database vettoriali e connessioni API esterne per garantire un supporto mirato e specializzato. L’architettura tecnica tra RAG e capacità decisionale degli agenti. Il cuore pulsante del progetto risiede nella combinazione di due pilastri tecnologici: la Retrieval-Augmented Generation (RAG) e gli agenti AI.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma e l’IA: nasce l’assistente digitale tra storia e meteo Notizie correlate Digitale e Lavoro: nasce la Uilfpc Basilicata per guidare l’IALa Uilfpc Basilicata organizzerà il suo primo congresso regionale domani, giovedì 9 aprile 2026, a partire dalle ore 15 presso la sala conferenze... Vicobello Meteo: quando la passione per il meteo nasce tra i banchi di scuolaGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Nasce da una richiesta semplice ma significativa il progetto “Vicobello Meteo”, la nuova collaborazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nasce a Roma l’IA sovrana, Engineering lancia EngGpt 2; Avvocato con l'intelligenza artificiale, c'è un viterbese dietro: Così rendiamo il diritto più accessibile; HWG Sababa: nasce a Roma la business unit su spazio, difesa e threat intelligence; Comune, ministeri e sanità. La nuova Uil Fp rappresenterà 25mila lavoratori di Roma e del Lazio. Nasce a Roma l’IA sovrana, Engineering lancia EngGpt 2Nell'era in cui l'Intelligenza artificiale corre più veloce di qualsiasi altra tecnologia, prende forma in Italia un progetto che punta a ribaltare l'equilibrio attuale ... ilmessaggero.it Così l’IA lavorerà per noi. Google presenta a Roma i suoi nuovi strumenti di ricercaIn un evento a Roma i vertici di Google hanno illustrato le nuove modalità di ricerca dell'IA. Con un focus sulle novità per l'ecommerce. primaonline.it Un patrimonio inestimabile per l’Italia e per il mondo intero. Roma compie 2779 anni! Auguri dall’Arma dei Carabinieri alla Città Eterna. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi facebook Rivoluzione #Roma, #Friedkin sta con #Gasperini: pensa di cambiare ruolo a #Ranieri x.com