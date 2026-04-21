In vista della prossima partita, l’attaccante sarà disponibile dopo aver recuperato da un infortunio. Per quanto riguarda l’esterno olandese, gli esami hanno escluso lesioni gravi, confermando che si tratta soltanto di una contrattura. La presenza dell’argentino è certa, mentre per il giocatore olandese si attendono aggiornamenti sul rientro. Nessun altro dettaglio sulle condizioni dei due calciatori è stato comunicato.

Due recuperi in vista e finalmente una buona notizia dall’infermeria. Gli esami strumentali, infatti, hanno escluso la lesione al flessore destro per Rensch che contro l’Atalanta ha rimediato solo una contrattura. L’olandese punta a essere tra i convocati contro il Bologna, ma il suo non è il recupero più importante in casa Roma. Lo staff medico, infatti, ha dato il via libera al ritorno in gruppo di Wesley che oggi dovrebbe aggregarsi in gruppo e quindi tornare a sprintare sulla fascia per il rush finale del campionato. Positivi anche i controlli ai quali si è sottoposto Dybala (di nuovo corteggiato da Paredes per il Boca). La Joya - ancora...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Dybala vicino al rientro. Per Rensch si tratta solo di una contrattura

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