Roma celebra le sue origini | tra mito e gloria imperiale

Roma festeggia il Natale di Roma, ricorrenza che ricorda la fondazione della città nel 753 a.C. La celebrazione si svolge ogni 21 aprile e coinvolge eventi pubblici e cerimonie ufficiali. La giornata ricorda le origini mitiche e la storia dell’antica capitale, con particolare attenzione alle radici della città e ai momenti storici più significativi. Questa ricorrenza è un momento di riflessione sulla lunga storia della città e sul suo ruolo nel tempo.

Oggi, 21 aprile 2026, la capitale italiana celebra il Natale di Roma, una ricorrenza che commemora l’atto fondativo della città avvenuto nel 753 a.C. La giornata è caratterizzata da un ricco programma di manifestazioni culturali, rievocazioni storiche e cerimonie ufficiali che coinvolgono sia la cittadinanza locale che i flussi turistici internazionali. Il significato profondo di questa data affonda le radici nella leggenda dei gemelli Romolo e Remo. Secondo il racconto mitologico tramandato nei secoli, i due fratelli, figli della vestale Rea Silvia e del dio Marte, furono abbandonati presso le sponde del Tevere. Il loro salvataggio fu garantito dall’intervento di una lupa che li allattò, permettendo la loro crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma celebra le sue origini: tra mito e gloria imperiale Notizie correlate Andy García: l’ascesa di un mito tra esilio cubano e gloria a HollywoodL’attore Andy García compie settant’anni, segnando un traguardo che celebra una carriera costruita sulla resilienza e su una identità culturale... Maratona di Boston: 30.000 atleti sfidano il mito tra colline e gloriaLa sfida della 130ª edizione della Maratona di Boston si prepara a scendere in campo lunedì 20 aprile, trasformando la capitale del Massachusetts nel... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma World celebra il Natale di Roma; Oggi 21 aprile è il Natale di Roma, la leggenda della fondazione della Città Eterna; Roma - Sensibilizzazione contro la violenza di genere in ambito sportivo: il ruolo centrale della Ginnastica per il benessere delle sue tesserate; Roma World celebra il Natale di Roma: che la storia abbia inizio. Roma compie 2779 anni, dalle rievocazioni storiche alla musica: oggi si celebra la Città EternaOggi è il Natale di Roma. Secondo la tradizione, la Città Eterna venne fondata infatti il 21 aprile 753 a.C., da Romolo sul colle Palatino. Nell'antichità il Natale di Roma era ricordato dai suoi abit ... adnkronos.com Roma World celebra il Natale di Roma: che la storia abbia inizioRoma, 19 apr. (askanews) – A Roma World la storia non si racconta, si vive. In occasione del 2779esimo Natale di Roma, informa una nota, il Parco tematico dell’antica Roma, che da poco ha riaperto le ... askanews.it Buon Compleanno Roma! Oggi si celebra il Natale della Città Eterna - facebook.com facebook