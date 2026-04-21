Ritrovato sano e salvo l’uomo scomparso | il salvataggio nella macchia mediterranea

È stato ritrovato in buone condizioni l’uomo scomparso lo scorso 15 aprile. La sua sparizione aveva generato preoccupazione tra amici e familiari, e le ricerche erano proseguite per diversi giorni. Alla fine, il suo ritrovamento è avvenuto nella zona della macchia mediterranea, dove si era allontanato. La notizia è stata comunicata oggi, portando sollievo a chi aveva seguito con ansia l’evolversi della situazione.

LECCE – Si è conclusa con un sospiro di sollievo la vicenda dell’uomo scomparso nel pomeriggio dello scorso 15 aprile. Dopo giorni di apprensione, l’uomo è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti della questura di Lecce in una zona rurale impervia, dove si era rifugiato in stato.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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