Taxi abusivi le associazioni scrivono al comune | intensificare i controlli rischio bomba sociale

Le associazioni dei tassisti scrivono al Comune chiedendo di aumentare i controlli contro i taxi abusivi. Dopo il servizio di Luca Abete andato in onda su Striscia la Notizia, si torna a parlare di un fenomeno che mette in crisi il settore. Gli operatori segnalano che le pratiche irregolari sono diffuse da tempo e rischiano di creare un vero e proprio bomba sociale. Ora l’appello è chiaro: serve un intervento rapido per arginare il problema prima che diventi ancora più difficile da gestire.

“Il servizio a firma Luca Abete andato in onda nelle scorse ore durante Striscia la Notizia e dedicato al fenomeno del trasporto abusivo di persone ha riportato all’attenzione pubblica una serie di pratiche irregolari da tempo denunciate dagli operatori del settore e purtroppo diffuse anche in.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Taxi Abusivi Taxi abusivi a Napoli, lettera delle associazioni: “Intensificare attività di controllo” #Taxi-Abusivi- Napoli || Le associazioni dei taxisti di Napoli chiedono di intensificare i controlli contro i taxi abusivi. Taxi abusivi a Bergamo, intensificati i controlli: «Fenomeno cresciuto col turismo» Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Taxi Abusivi Argomenti discussi: Taxi abusivi a Napoli, lettera delle associazioni: Intensificare attività di controllo; Taxi abusivi a Napoli, lettera delle associazioni: 'Intensificare attività di controllo'; Taxi abusivi a Napoli, le associazioni chiedono più controlli; Taxi abusivi Napoli la denuncia dopo Striscia. Taxi abusivi a Napoli, lettera delle associazioni: Intensificare attività di controlloFedernoleggio, ACNCC, AIR, FIA e Sistema Trasporti scrivono all’assessore Armato e al corpo di Polizia Municipale dopo servizio Striscia la Notizia: Soggetti abusivi parte di un quadro complesso con ... napolitoday.it Taxi abusivi, lettera delle associazioni: intensificare attività di controlloFedernoleggio, ACNCC, AIR, FIA e Sistema Trasporti scrivono all’assessore Armato e alla Municipale dopo servizio Striscia la Notizia ... ilroma.net STAZIONE TERMINI. La stretta su taxi abusivi e spaccio era necessaria: i romani ricordano come stavamo. Su via Giolitti resta battaglia con i pusher ma via Marsala e soprattutto piazza dei Cinquecento sono cambiate, in meglio. La piazza è finita e molto bene - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.