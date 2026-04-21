L'ambasciatore iraniano in Italia ha dichiarato che le accuse riguardanti lo sviluppo di armi nucleari sono infondate e rappresentano un pretesto utilizzato dagli Stati Uniti e Israele. Ha affermato che il suo paese rispetta gli accordi internazionali e che non ci sono piani di armamento nucleare in corso. La dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione tra Iran e altre nazioni sulla gestione del suo programma nucleare.

L’ambasciatore iraniano in Italia Reza Sabouri ha parlato in un’intervista del programma nucleare di Teheran, ribadendo che si tratta di un programma civile. Sabouri ha dichiarato che le teorie sulla costruzione di un’arma atomica da parte dell’Iran sarebbero un pretesto di Usa e Israele per attaccare il Paese. Cosa ha detto l'ambasciatore iraniano in Italia sul nucleare I rapporti citati da Sabouri non dicono quello che sostiene l'ambasciatore Chi è Reza Sabouri Cosa ha detto l’ambasciatore iraniano in Italia sul nucleare L’ambasciatore iraniano Reza Sabouri ha rilasciato un’intervista al programma di Rete 4 Quarta Repubblica, in cui ha negato che l’Iran stia tentando di costruire un’arma nucleare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rischio guerra nucleare, l'ambasciatore dell'Iran in Italia smentisce: "Pretesto falso di Usa e Israele"

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