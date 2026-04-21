Riforma Pensioni 2026 l’editoriale | mi i nostri governanti dormono davvero?

L’altro giorno ho letto un articolo pubblicato su LA STAMPA del 17, in cui si analizzava la discussione sulla riforma delle pensioni prevista per il 2026. Nel testo si evidenziava come i dibattiti tra i rappresentanti politici risultino ancora molto lontani da soluzioni concrete e definitive. La questione delle modifiche alle norme pensionistiche, infatti, continua a essere al centro di tensioni e confronti senza che si vada verso una decisione chiara.

L’altro giorno mi è capitato tra le mani un interessante articolo pubblicato su LA STAMPA del 17 aprile 2017 (quindi esattamente nove anni fa) che affrontava il problema della tenuta del sistema previdenziale in Italia e che indicava gli anni compresi tra il 2030 e il 2035 come quelli a rischio del sistema previdenziale italiano. Analizzando le proiezioni di diversi esperti e incrociando le previsioni demografiche il quotidiano di Torino tracciò un quadro molto poco edificante della situazione previdenziale italiana con cittadini sempre più vecchi e dove oltre un milione di nuovi pensionamenti che avverranno il 2030 ed il 2035 potrebbero rischiare di mettere in pericolo i conti dell’INPS.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Riforma Pensioni 2026: cosa cambia e cosa no con gli emendamenti

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