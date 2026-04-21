Le squadre di Serie A hanno presentato al governo una serie di richieste riguardanti la riforma dei vivai, il settore delle scommesse e le infrastrutture sportive. Le società hanno indicato le aree in cui si concentrano le principali esigenze e aspettative. Tra circa due settimane è prevista una riunione per discutere le misure necessarie a supportare il settore calcistico.

La Serie A è stata la prima ad attivarsi per rimettere in piedi il sistema dopo la caduta della Nazionale, terza volta fuori dal Mondiale. I club hanno scelto il loro candidato alla prima poltrona federale e definito un manifesto di intenti chiaro e articolato: sono 29 i punti che il presidente di Lega Simonelli ha evidenziato e sottoposto all’attenzione delle società (che in risposta hanno inviato i loro contributi aggiuntivi o sottolineato criticità) e dello stesso Malagò, ieri atteso ospite negli uffici milanesi della A. Ventinove punti non significano altrettanti obiettivi. Le priorità sono cinque macroaree: sostenibilità...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riforma dei vivai, scommesse e nuove infrastrutture: i club di Serie A cercano aiuti dal governo

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