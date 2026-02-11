Ucraina | PD approva aiuti ma segna il governo Fiducia negata nuove tensioni sulla politica estera italiana

Il Partito Democratico ha dato il suo via libera all’invio di aiuti all’Ucraina, ma senza concedere la fiducia al governo sulla gestione della vicenda. La posizione del partito apre nuove tensioni sulla politica estera italiana, mentre il governo si trova a dover fare i conti con questa presa di posizione.

Il Partito Democratico si esprime a favore dell'invio di aiuti all'Ucraina, ma non concederà la fiducia al governo in merito alla questione. Questa decisione, annunciata da Giacomo Fassino, segna una frattura interna e apre un nuovo fronte di discussione sulla politica estera italiana. La posizione del PD, seppur favorevole al sostegno economico e militare a Kiev, riflette una profonda perplessità nei confronti delle modalità e delle tempistiche scelte dall'esecutivo. La presa di posizione del PD, giunta in un momento cruciale del conflitto in Ucraina, ha immediatamente generato un acceso dibattito politico, con reazioni contrastanti da parte delle altre forze parlamentari.

L'articolo analizza le differenze tra l’approccio del governo Meloni e la “dottrina Mattarella” sulla politica estera italiana, evidenziando le diverse visioni emerse durante la Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori.

Armi e aiuti a Kiev, la Camera approva la fiducia. Come hanno votato i VannaccianiVia libera dalla Camera alla fiducia al governo, posta sul dl per gli aiuti all'Ucraina. Si sono espressi a favore 207 deputati; 119 i contrari e 4 astenuti. L'esame del decreto, con il voto finale, ... tg.la7.it

Ucraina, ecco come l’Europa ha sostituito gli Usa negli aiuti militari. Rapporto Kiel InstituteDopo lo stop degli aiuti militari Usa, l’Europa aumenta la fornitura di armi all'Ucraina, è quanto emerge dal rapporto del Kiel Institute. startmag.it

La Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul dl Ucraina: 207 sì, 119 no e 4 astenuti. @ultimora_pol x.com

Il 4 febbraio il Consiglio Europeo ha approvato il prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere il bilancio e le esigenze di difesa dell’Ucraina nel 2026 e nel 2027. Secondo una nota del Consiglio, due terzi delle risorse saranno destinati alla spesa militar - facebook.com facebook