Rifiuti la spesa del Comune per il servizio e la penale a Ecologia Oggi
A Reggio Calabria, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani presenta problemi sia legati alla condotta dei cittadini che alle criticità del gestore. La città si trova ad affrontare una situazione complicata, con comportamenti poco rispettosi delle regole e con una gestione del servizio che non sempre risponde alle aspettative. La spesa del Comune per il servizio e le penali applicate all’azienda incaricata sono al centro delle recenti discussioni.
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani a Reggio Calabria è afflitto da una diffusa inciviltà dei cittadini, ma sono innegabili anche le carenze nel servizio prestato dall'appaltatore. Prestazioni che (come gli utenti sanno bene) si traducono in omissioni o irregolarità nel ritiro dei rsu e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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