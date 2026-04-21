Rifiuti al via a Maiori e Tramonti Il Sacco Vincente | premi per chi differenzia meglio

Nelle località di Maiori e Tramonti è partita l’iniziativa “Il Sacco Vincente”, che prevede premi per chi effettua una corretta raccolta differenziata. L’obiettivo è incentivare i residenti a differenziare i rifiuti in modo più efficace, attraverso un sistema di riconoscimenti. La proposta coinvolge le comunità locali e mira a migliorare la gestione dei rifiuti nelle due aree.

Al via nei Comuni di Maiori e Tramonti “Il Sacco Vincente”, iniziativa che premia i cittadini per la qualità della raccolta differenziata. Il progetto è promosso da Miramare Service, in collaborazione con EWAP, nell’ambito del piano Eco Divina finanziato dal bando ANCI-CONAI 2025.Il sistema.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Maiori, sul Corso Reginna prende forma “Maiori Walk’in Art”Arredo urbano e memoria collettiva per raccontare la storia della città Maiori affida al proprio Corso una nuova funzione: raccontarsi. Maiori, su Corso Reginna si inaugura la passeggiata Maiori Walkin’ArtSabato 28 febbraio alle ore 10:00 è prevista l'inaugurazione dell'installazione "Maiori Walkin’Art" presso il Corso Reginna a Maiori. Altri aggiornamenti Si parla di: Scala, in Piazza Municipio nasce punto informativo dedicato alla raccolta differenziata dei rifiuti; Tramonti, raccolta differenziata: oggi gazebo informativo in Piazza Treviso.