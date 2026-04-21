Due giovani di origine marocchina, di 19 e 29 anni, sono state arrestate dai Carabinieri di Rieti con l’accusa di spaccio di cocaina e hashish. Le forze dell’ordine hanno svolto un’operazione nei boschi della zona, individuando i soggetti mentre consegnavano sostanze stupefacenti. L’attività si inserisce in un più ampio intervento volto a contrastare il traffico illecito di droga nella provincia.

Gli arrestati sono ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento è scattato nel primo pomeriggio in Via di Rocchetta, Località Lina Cavalieri, nel Comune di Rieti. Dopo alcuni accertamenti preliminari, i Carabinieri hanno cinturato l’area ed effettuato un’irruzione in un punto dove, nascosto tra la vegetazione, era stato individuato un bivacco utilizzato per la vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti. Oltre allo stupefacente, sono stati posti sotto sequestro circa 2mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e un coltello.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Rieti. Spacciano cocaina e hashish nei boschi. I Carabinieri arrestano due giovani marocchina di 19 e 29 anni

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