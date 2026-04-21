’Retroevolution’ Il living che si evolve

Durante la prossima Milano Design Week, sarà presentata la collezione 2026 di Ditre Italia, intitolata 'Retroevolution'. La linea combina elementi di innovazione, tradizione e qualità, offrendo un’interpretazione moderna del living. La collezione si distingue per il suo stile che integra dettagli classici con approcci contemporanei, puntando a valorizzare gli ambienti domestici con un design pensato per durare nel tempo.

Innovazione, tradizione e qualità per la collezione 2026 di Ditre Italia, che sarà presentata in occasione della Milano Design Week. Si chiama ’Retroevolution’ e nasce come tributo alla bellezza e all’autenticità dell’abitare contemporaneo, unendo la tradizione manifatturiera all’innovazione progettuale. Il tema portante, esposto all’interno del Flagship Store di Milano, è un percorso che narra l’evoluzione del living italiano attraverso un design organico, volumi morbidi e materiali pregiati come marmo, metallo e cristallo. Le palette cromatiche si orientano su nuance soffuse. Con ben 50 anni di storia, Ditre Italia conferma la sua identità legata al Made in Italy, puntando su una cura sartoriale del dettaglio e collaborazioni con designer internazionali per interpretare l’abitare contemporaneo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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