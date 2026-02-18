Hellwatt Festival | Reggio Emilia in musica dalle 12 alle 22 con pop reggaeton ed elettronica Apertura prevendite oggi
Il Hellwatt Festival si svolgerà a Reggio Emilia il 5 luglio, dopo aver aperto oggi le prevendite dei biglietti. La città si anima con una lunga giornata di musica dal vivo, che va dal pop all’elettronica e al reggaeton, in un grande evento organizzato alla RCF Arena. La manifestazione coinvolge numerosi artisti e gruppi pronti a far ballare il pubblico dalle 12 alle 22.
Hellwatt Festival: Reggio Emilia si prepara per una giornata di musica senza sosta. La RCF Arena di Reggio Emilia si prepara ad accogliere un evento musicale di grande portata il 5 luglio, con un festival che promette una giornata intera di musica e ballo. Le prevendite apriranno oggi alle 16:00 sui siti Ticketmaster e Vivaticket, offrendo un’anteprima di un’esperienza che spazia dal pop al reggaeton, passando per l’elettronica più innovativa. Un festival in espansione: l’offerta musicale e l’atmosfera internazionale. L’evento, parte del più ampio Hellwatt Festival, si preannuncia come uno dei momenti salienti dell’estate musicale italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Kanye West a Reggio Emilia: prezzi dei biglietti contestati, Hellwatt Festival promette chiarimenti ai fan penalizzati.Kanye West ha fatto scalpore a Reggio Emilia a causa dei prezzi dei biglietti, che molti fan trovano troppo alti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
