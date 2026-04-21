Re Carlo ha mostrato segni di maggiore calma dopo il rientro di Harry e Meghan Markle dal loro viaggio in Australia. La coppia ha condiviso un video su Instagram, facendo parlare di sé anche nel contesto delle recenti dinamiche familiari. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma l’attenzione si è concentrata sulle reazioni del sovrano e sulle immagini pubblicate dalla coppia.

Re Carlo si è decisamente tranquillizzato ora che Harry e Meghan Markle sono tornati dal loro tour “pseudo-reale” in Australia. Finalmente i Sussex hanno smesso di comportarsi come se fossero in viaggio per conto di Sua Maestà. Re Carlo ha altro a cui pensare. Re Carlo finalmente può concentrarsi con serenità su altre cose senza dover monitorare quello che fanno Harry e Meghan Markle. Il Palazzo era infatti preoccupato che potessero provocare qualche incidente col governo australiano o che la loro visita potesse essere fraintesa, come se fossero in viaggio in rappresentanza della Corona. Questo tour per scopi filantropici ha indubbiamente dato nuova linfa ai Sussex, anche economica e non solo di immagine.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Meghan Markle si tradisce con il video su Instagram

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