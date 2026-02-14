Meghan Markle tradisce David e Victoria Beckham | il piano segreto per l’intervista

Meghan Markle ha rivelato un piano segreto per un’intervista, causando tensioni tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria. La notizia ha fatto il giro dei tabloid, che parlano di un vero e proprio tradimento familiare. Secondo alcune fonti, Markle avrebbe cercato di coinvolgere Brooklyn per ottenere pubblicità, mettendo in crisi i rapporti tra i Beckham e il figlio. La situazione si è fatta ancora più complicata quando Brooklyn ha deciso di parlare pubblicamente delle loro divergenze.

La frattura tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria, è ormai una guerra mediatica senza precedenti. Il primogenito della coppia ha scatenato l'inferno con un post fiume sui social, ma nell'ombra si muove una figura che conosce bene l'arte di far tremare le dinastie: Meghan Markle. La Duchessa di Sussex starebbe orchestrando un piano per portare Brooklyn davanti alle telecamere di Oprah Winfrey, tradendo definitivamente quella vecchia amicizia che un tempo la legava a "Posh". L'ombra di Meghan: il piano per l'intervista con Oprah. Nella tempesta perfetta che ha colpito la famiglia Beckham, Meghan Markle ha visto un'opportunità.