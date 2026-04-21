Rapinò sul litorale una prostituta confermato il carcere per un 35enne di Eboli

Un uomo di 35 anni di Eboli è stato confermato in carcere con l’accusa di aver rapinato una prostituta lungo la litoranea di Battipaglia. L’episodio si è verificato di recente e l’indagato rimane in detenzione in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario. La vittima ha riconosciuto l’autore dell’aggressione, che si è svolta in un’area pubblica del tratto di costa.

Rimane detenuto il 35enne, F.B le sue iniziali, accusato di una rapina ai danni di una prostituta avvenuta lungo la litoranea di Battipaglia. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha infatti rigettato l’istanza della difesa che chiedeva una misura meno afflittiva, confermando la custodia cautelare.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rapinò una prostituta sulla litoranea di Eboli: identificato e arrestato Leggi anche: Mareggiate e danni sul litorale: lidi messi in ginocchio a Eboli e Capaccio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Blitz sul litorale, nuovo mandato d'arresto europeo: Anche una rapina da 900mila euro; Rapina in banca a Napoli, emerse analogie con un colpo fallito nel 2022 a Roma; Rapina con spray al peperoncino per un iPhone a Roma: arrestato grazie ai social; Napoli: conclusa dopo 5 ore la rapina con ostaggi in banca. Maxi operazione antidroga sul litorale di Roma: 5 arresti, sequestrati 1,5 kg di droga tra Ostia e AciliaUna vasta attività di controllo straordinario sul litorale romano ha portato a un duro colpo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili tra Ostia e il quadrante sud della Capi ... msn.com Scarichi abusivi in mare sul litorale domizio: sequestrata una tubazione, indagini in corsoUna tubazione comparsa nei giorni scorsi sulla spiaggia di Levagnole, al confine tra Sessa Aurunca e Mondragone, è stata sequestrata dalla Polizia Provinciale di Caserta in collaborazione con la ... napoli.repubblica.it Rapinò un imprenditore di un orologio da 250mila euro a Milano, arrestato. Era ai domiciliari per un furto di orecchini di diamante. #ANSA facebook Rapinò un imprenditore di un orologio da 250mila euro a Milano, arrestato. Era ai domiciliari per un furto di orecchini di diamante #ANSA x.com