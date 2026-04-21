Rapina sul litorale una prostituta confermato il carcere per un 35enne di Eboli

Un uomo di 35 anni è stato confermato in carcere dopo essere stato accusato di aver rapinato una donna che esercita la prostituzione lungo la strada vicino a Battipaglia. La vicenda si è svolta nel tratto di strada che costeggia il litorale e l'uomo, originario di Eboli, è rimasto ai domiciliari fino alla decisione dell’autorità giudiziaria di mantenere la misura restrittiva.

Rimane detenuto il 35enne, F.B le sue iniziali, accusato di una rapina ai danni di una prostituta avvenuta lungo la litoranea di Battipaglia. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha infatti rigettato l’istanza della difesa che chiedeva una misura meno afflittiva, confermando la custodia cautelare.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rapinò sul litorale una prostituta, confermato il carcere per un 35enne di Eboli Leggi anche: Rapinò una prostituta sulla litoranea di Eboli: identificato e arrestato Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Blitz sul litorale, nuovo mandato d'arresto europeo: Anche una rapina da 900mila euro; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli: conclusa dopo 5 ore la rapina con ostaggi in banca; Rapina con spray al peperoncino per un iPhone a Roma: arrestato grazie ai social. Valcamonica, due arresti per rapina e resistenza a pubblico ufficiale x.com Sicurezza, Tiani (SIAP): “Sistema debole nel controllo fisico del territorio” Nella notte tra il 17 e il 18 aprile una banda armata irrompe nella villa del senatore Alberto Filippi, per una rapina dai risvolti violenti. Non un episodio isolato, ma che riapre interrogativi s facebook