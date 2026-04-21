Rapina sul litorale una prostituta confermato il carcere per un 35enne di Eboli

Da salernotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato confermato in carcere dopo essere stato accusato di aver rapinato una donna che esercita la prostituzione lungo la strada vicino a Battipaglia. La vicenda si è svolta nel tratto di strada che costeggia il litorale e l'uomo, originario di Eboli, è rimasto ai domiciliari fino alla decisione dell’autorità giudiziaria di mantenere la misura restrittiva.

Rimane detenuto il 35enne, F.B le sue iniziali, accusato di una rapina ai danni di una prostituta avvenuta lungo la litoranea di Battipaglia. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha infatti rigettato l’istanza della difesa che chiedeva una misura meno afflittiva, confermando la custodia cautelare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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