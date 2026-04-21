A Trezzo, alcuni ragazzi sono stati coinvolti in un’attività sul campo organizzata dalla polizia locale e dalla protezione civile, lasciando momentaneamente le aule per affrontare un’esperienza pratica legata all’educazione civica. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno utilizzato i lampeggianti e hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità personale. L’iniziativa ha previsto un percorso pratico che ha coinvolto i giovani direttamente sul territorio.

Lasciare i banchi di scuola e le lezioni teoriche sulla legalità. A Trezzo, l’ educazione civica si fa direttamente sul campo fra lampeggianti e, soprattutto, il peso della responsabilità. Il progetto " Ragazzi on the road " raddoppia e, per questo 2026, decide di spingersi oltre: non solo pattuglie con la Polizia locale, ma anche una full immersion nel mondo della Protezione civile. Perché questa scelta? "Per imparare a coordinarsi quando ogni secondo conta - spiega Antonio Guzzi, assessore alla Sicurezza -. Capire che la sicurezza è un lavoro di squadra e per guardare alla carriera nel pubblico non più come a un miraggio, ma come a una vocazione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragazzi in strada con polizia locale e protezione civile

L'EDUCAZIONE STRADALE SI IMPARA IN CLASSE CON UN NUOVO MANUALE | 09/02/2026

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