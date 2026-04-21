Recentemente si sono diffuse voci riguardanti un ex fidanzato di una nota showgirl, che ha espresso il suo disappunto sui social, negando di essere un gigolò. In risposta, ha anche commentato l’ex moglie con parole taglienti. Le immagini e le dichiarazioni hanno attirato l’attenzione online, alimentando discussioni e supposizioni tra gli utenti. La vicenda si inserisce in un quadro di continui scambi di opinioni e smentite tra i protagonisti.

Le voci si rincorrono, le immagini fanno il giro del web e, come spesso accade, il gossip finisce per costruire storie che i diretti interessati poi si trovano costretti a smontare. È quello che è successo ad Armando Izzo, finito al centro di indiscrezioni sulla sua vita sentimentale dopo la relazione con Raffaella Fico. Tra paparazzate, presunti ritorni di fiamma e nuovi flirt, il calciatore ha deciso di intervenire in prima persona, chiarendo una volta per tutte la sua posizione. L’ex fidanzato di Raffaella Fico non ci sta: Armando Izzo smentisce i numerosi flirt attribuitigli. Dopo essere stato fotografato in compagnia di due donne diverse nel giro di pochi giorni, Armando Izzo ha scelto i social per replicare alle ricostruzioni circolate.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Raffaella Fico, il suo ex fidanzato è furioso: «Non sono un gigolò», poi stronca l’ex moglie con una frase glaciale

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