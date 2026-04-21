Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Nella regione Puglia, il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta temporali valida dalle 13 per circa undici ore. Le previsioni meteo indicano condizioni di maltempo in arrivo, con possibili piogge intense e temporali nella giornata. La misura riguarda l’intera regione e mira a tenere sotto controllo eventuali rischi legati alle precipitazioni. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti delle autorità locali.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. .🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Maltempo in Puglia: allerta arancione e proroga del periodo di accensione del riscaldamento a Bari Notizie correlate Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta dalle 20 per ventiquattro ore. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inizio della settimana con il maltempo: allerta meteo su Bari e provincia per il forte vento; Vento in Puglia, 12enne muore sotto albero. Operaio morto a Taranto; Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla: venti di burrasca e mareggiate in tutta la Puglia; Venti forti di burrasca e mareggiate sulle coste: è allerta meteo 'gialla' sul Foggiano - FoggiaToday. Maltempo: la parte settentrionale della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia con alcune zone del foggiano. I ... noinotizie.it Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 21 aprile, per quattordici ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rove ... noinotizie.it Nuovo dramma della strada in Puglia: 62enne finisce fuori strada con la sua auto e muore ad Altamura Nuova vittima della strada in provincia di Bari: è morto sul colpo, stamattina, un 62enne sulla provinciale 51 ad Altamura. L’uomo avrebbe perso il controllo facebook Il Salone sceglie la Puglia per un dialogo di genere e generazioni sulle imprese sostenibili . x.com