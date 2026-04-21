Pronostico PSG-Nantes | tornano i big per allungare

Sabato sera si giocherà il recupero della ventiseiesima giornata di Ligue 1 tra PSG e Nantes. La partita si svolge in un momento in cui il PSG ha subito una sconfitta in casa contro il Lione, mentre Nantes è reduce da risultati diversi. La sfida si terrà allo stadio del Paris Saint-Germain e sarà visibile su alcune piattaforme televisive e online. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

PSG-Nantes è un recupero della ventiseiesima giornata di Ligue 1: dove vederla, formazioni e pronostico L’inaspettata caduta interna contro il Lione nel turno dello scorso fine settimana, ha messo un poco di paure al PSG. Adesso, anche se c’è questa partita da recuperare, è solamente uno il punto di vantaggio sul Lens secondo in classifica. Evidente che gli uomini di Luis Enrique, per cercare di allungare – ma non chiudere il campionato – devono rifarsi immediatamente contro il Nantes. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Rispetto al match contro il Lione, nel quale il tecnico catalano ha fatto moltissimo turnover, dovrebbero tornare in campo gli uomini migliori.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico PSG-Nantes: tornano i big per allungare Notizie correlate Pronostico Metz-Nantes: retrocessione vicinaMetz-Nantes è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... Pronostico Nantes-Lione: i numeri confermano tuttoNantes-Lione è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,...