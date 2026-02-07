Pronostico Nantes-Lione | i numeri confermano tutto

Sabato si gioca Nantes-Lione, una sfida valida per la ventunesima giornata di Ligue 1. I numeri degli ultimi incontri indicano che il Lione parte favorito, ma il Nantes cerca di sorprendere in casa. Entrambe le squadre arrivano con alcune assenze e vogliono vincere per migliorare la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv, e i tifosi sono già in fermento.

Nantes-Lione è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nelle ultime undici partite giocate contro il Nantes, il Lione di Paulo Fonseca, una delle squadre più in forma in questo momento, non ha mai perso. Sono otto le vittorie, addirittura. Numeri che confermano il pronostico, decisamente a favore degli ospiti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C'è un dato che conferma come il Nantes abbia diverse difficoltà, quest'anno, soprattutto quando va sotto nel punteggio: la formazione che ha vinto il primo tempo contro i gialloverdi ha poi portato a casa il punteggio.

