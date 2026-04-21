Pronostico e quote Zizou Bergs – Marin Cilic Madrid 22-04-2026

Da infobetting.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11 di mattina sul campo dedicato ad Arantxa Sanchez si sfideranno Zizou Bergs e Marin Cilic, aprendo così le partite di giornata a Madrid. La partita rappresenta l'inizio del torneo, con entrambe le giocatori pronti a scendere in campo per la prima volta in questa fase della competizione. Le quote e i pronostici sono disponibili per gli scommettitori che vogliono seguire l'incontro.

Zizou Bergs e Marin Cilic apriranno le danze alle 11 di mattina sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez. Il bega resta sulla sconfitta contro Cobolli a Monaco mentre a Monte Carlo aveva raggiunto il terzo turno battendo a sorpresa Rublev nel secondo, turno nel quale era invece uscito il croato ma senza demeritare contro Auger. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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