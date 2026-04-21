Mercoledì alle 21:00 si disputa la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. La sfida si svolge in un contesto in cui entrambe le squadre cercano di avanzare verso la finale, con notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili prima del calcio d'inizio. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Atalanta-Lazio è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Sia per l’Atalanta che per la Lazio, considerando la piega che hanno preso le rispettive stagioni, la Coppa Italia ha un peso specifico non indifferente. Vincendola, infatti, oltre a portarsi a casa un trofeo, nerazzurri e biancocelesti si qualificherebbero pure all’Europa League. Obiettivo difficile (o addirittura impossibile nel caso dei capitolini) da conquistare attraverso il campionato. Gli orobici non solo sono precipitati a -9 dal quarto posto – di sicuro l’anno prossimo non giocheranno in Champions League – ma non hanno recuperato nulla sui giallorossi dell’ex Gasperini, sempre a +4 insieme al Como.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Lazio: la Coppa Italia per “salvare” la stagione

Lazio - Sarri e la Coppa Italia per salvare la stagione

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