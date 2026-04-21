Il campionato inglese torna in primo piano con le partite del 22 aprile, dopo due giornate che hanno portato a delusioni per alcune squadre. Quattro squadre sono ancora in lizza per il secondo posto, che garantisce la promozione diretta. Tra queste, l’Ipswich Town, che gioca in trasferta contro il Charlton, cerca di ottenere un risultato positivo per rafforzare la propria posizione in classifica.

Championship, quattro squadre ancora in corsa per il secondo posto che vale la promozione diretta: l’Ipswich Town, padrone del proprio destino, cerca l’allungo a Charlton. In Championship resta da capire chi farà compagnia al Coventry di Frank Lampard nel “viaggio” verso la Premier League. C’è un altro posto disponibile, escluso quello che metteranno in palio i playoff. E, a tre turni dal termine, se lo contendono ben 4 squadre, racchiuse in appena tre punti. Una di queste, però, deve ancora recuperare una gara: si tratta dell’Ipswich Town, momentaneamente secondo a quota 76 punti e padrone del proprio destino. Dovessero vincerle tutte, i Tractor Boys tornerebbero al piano di sopra senza passare dalla post-season.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Championship 22 aprile: torna il sorriso dopo la doppia delusione

Notizie correlate

Elche-Atletico Madrid (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros devono smaltire la delusioneQuando si elimina il Barcellona in una competizione, si ha la sensazione di avere fatto la cosa più difficile: per l’Atletico Madrid è stato...

Pronostici Championship 3 aprile: la multipla sul turno prepasqualeChampionship, la quarantesima giornata va in scena quasi esclusivamente di venerdì per lo stop pasquale.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sheffield United vs Blackburn Rovers Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 22-04-2026; Birmingham City vs Preston North End Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 22-04-2026; Charlton Athletic vs Ipswich Town Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 22-04-2026; Middlesbrough vs Sheffield Wednesday Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 22-04-2026.

Pronostici Championship 22 aprile: torna il sorriso dopo la doppia delusioneChampionship, quattro squadre ancora in corsa per il secondo posto che vale la promozione diretta: in campo Ipswich e Middlesbrough. ilveggente.it

Pronostici Championship 21 aprile: continua la battaglia per la seconda piazzaChampionship, dopo la promozione aritmetica del Coventry di Lampard si infiamma la corsa al secondo posto: chi farà compagnia agli Sky Blues? ilveggente.it

Pronostici del 14 aprile 2026: Champions League, Serie B e Championship https://www.calciomagazine.net/pronostici-14-aprile-2026-244087.html facebook

Chi vincerà la Champions League I pronostici nello studio Sky #SkySport #SkyUCL x.com