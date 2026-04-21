Prince è ancora ovunque

Prince, una delle figure più influenti della musica pop, è scomparso dieci anni fa. Tuttavia, la sua presenza si percepisce ancora attraverso le sue canzoni, i concerti e le influenze che ha lasciato nel settore musicale. La sua eredità continua a vivere nelle nuove generazioni di artisti e tra i fan di vecchia data. Nonostante il tempo trascorso, il suo nome rimane associato a un’epoca indimenticabile.

Quando è uscito il suo Baby, uno dei dischi più citati nelle classifiche di fine anno dalle riviste di musica nel 2025, il cantante R&B statunitense Dijon ha citato Prince come suo idolo in praticamente tutte le interviste, e sentendo l’album si capisce facilmente perché. A Prince si ispirava poi fin dal titolo The Passionate Ones del produttore di Baltimora Nourished By Time, un altro disco tra i più apprezzati dalla critica specializzata l’anno scorso: si chiamava come una canzone dell’album Purple Rain dedicata da Prince alla sua fidanzata Vanity. E da sempre è paragonato a Prince anche Blood Orange, musicista britannico il cui Essex Honey è stato il disco dell’anno appena passato secondo molta critica.🔗 Leggi su Ilpost.it

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