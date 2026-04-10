La domanda sulla possibilità di usare la crema solare per il corpo anche sul viso è molto diffusa. Alcune persone optano per questa soluzione, mentre altre preferiscono prodotti specifici, perché le formulazioni possono variare. Le creme solari sono generalmente pensate per diverse parti del corpo, e alcune possono contenere ingredienti più pesanti o meno adatti alla pelle del viso. È importante leggere le indicazioni del prodotto e consultare un esperto se si hanno dubbi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Crema solare per il corpo e crema solare per il viso, è proprio necessario fare questa distinzione? Verso la fine degli anni Ottanta, al culmine del massimalismo consumistico, apparve sul mercato la prima formula di prodotto cosmetico due-in-uno; si chiamava Pert Plus ed era uno shampoo-balsamo combinato, pensato per lavare e ammorbidire i capelli con un solo passaggio. A distanza di quasi quarant'anni, il settore della cura del corpo è affollato di prodotti multifunzionali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La crema solare per il corpo può essere usata anche sul viso?

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Haruharu Wonder SPF 50 è la crema solare viso coreana idratante e vellutata, che non unge e dura tutto il giorno sotto il make up. Ecco le recensioni x.com

Festeggerai la Pasquetta con un picnic Ricordati di proteggere il tuo viso! Anche se non sei in spiaggia, l’esposizione prolungata durante un pranzo all'aperto o una passeggiata può danneggiare la tua pelle. Una buona crema solare non serve solo a evitar - facebook.com facebook