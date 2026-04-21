Presunti ordigni bellici ritrovati a largo di Villammare | interdetta la navigazione

Nella giornata di ieri, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro ha ricevuto una segnalazione riguardante il ritrovamento di alcuni oggetti in mare, a largo di Villammare, frazione di Vibonati. Si tratta di presunti ordigni bellici di circa 40 centimetri di lunghezza. A seguito del ritrovamento, le autorità hanno deciso di interdire temporaneamente la navigazione nella zona.

Segnalato ieri, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, il ritrovamento in mare di presunti ordigni bellici lunghi circa 40 centimetri a Villammare, frazione di Vibonati. La Capitaneria di Porto, per ragioni di sicurezza, ha disposto il divieto di navigazione, di sosta e di ancoraggio e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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