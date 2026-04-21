Premio Caffè | lo studente Carchiolo trionfa sulla giustizia sociale

Lo studente del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara, appartenente alla quinta G, ha vinto la sesta edizione del Premio Federico Caffè. La premiazione si è svolta di recente, riconoscendo il suo lavoro tra numerosi partecipanti. La competizione, dedicata alla promozione della giustizia sociale, si svolge ogni anno e vede coinvolti studenti di diverse scuole italiane.

Lorenzo Carchiolo, studente del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara appartenente alla quinta G, ha conquistato il primo gradino della sesta edizione del Premio Federico Caffè. La premiazione, che si è tenuta nell'aula magna del liceo Galilei, ha protagonisti i giovani talenti del territorio impegnati in una riflessione profonda sui temi della giustizia sociale e della democrazia. Il concorso, promosso dallo Spi Cgil di Pescara per onorare la memoria di Giuliano Colazzilli, ha coinvolt .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Caffè: lo studente Carchiolo trionfa sulla giustizia sociale Notizie correlate Referendum sulla giustizia, il sì trionfa nel LeccheseLa provincia di Lecco si schiera a favore della riforma costituzionale Nordio sulla separazione delle carriere. Leggi anche: Il Premio Aramini compie 30 anni. Lo sport e le sue eccellenze. Dai risultati all’impegno sociale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pescara, assegnato il Premio Federico Caffè a uno studente del Da Vinci; A Pescara le premiazioni della 6^ edizione del premio ‘Nino Caffè’: l’artista era originario di Alfedena; Pescara - Al Galilei la sesta edizione del premio Federico Caffè; Premio Federico Caffè, vince Lorenzo Carchiolo del 'Da Vinci' di Pescara. Premio Federico Caffè, trionfa Lorenzo CarchioloA Pescara premiati i vincitori della sesta edizione del Premio Federico Caffè, organizzato dallo SPI CGIL. Primo posto a Lorenzo Carchiolo ... abruzzonews.eu Premio Federico Caffè, vince Lorenzo Carchiolo del 'Da Vinci' di PescaraPrimo posto per Lorenzo Carchiolo, della classe quinta G del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara; seconda posizione per Arianna Hanzelewicz, quinta G del liceo scientifico Galileo Galile ... ansa.it Premio Federico Caffè, vince Lorenzo Carchiolo del 'Da Vinci' di Pescara #ANSA x.com Pescara, premio Federico Caffè: premiati gli studenti vincitori Si è conclusa a Pescara la sesta edizione del Premio Federico Caffè, con la partecipazione di studentesse e studenti provenienti da Abruzzo e Puglia. Il primo posto è stato assegnato a Lorenz - facebook.com facebook