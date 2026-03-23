Referendum sulla giustizia il sì trionfa nel Lecchese

La provincia di Lecco si schiera a favore della riforma costituzionale Nordio sulla separazione delle carriere. Solo 7 comuni su 84 hanno respinto la riforma, tutti in Brianza. Il capoluogo vota sì per soli 461 voti. La provincia di Lecco ha detto sì alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura, quella voluta dal governo Meloni e firmata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Con il 55,30% dei voti validi a favore e il 44,70% contrari, il Lecchese si è allineato alla Lombardia e si è posto in netta controtendenza rispetto al voto nazionale, dove il no ha prevalso con oltre il 54% dei suffragi, infliggendo al governo quella che viene già definita la prima vera sconfitta della premier da quando è a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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