Premi Nba la Gazzetta ha votato | dal rookie all' Mvp tutte le nostre scelte

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le proprie preferenze sui premi NBA, includendo scelte che vanno dal miglior rookie all’MVP. La testata si distingue come l’unica non americana a coinvolgere due giornalisti in questa votazione. La lista comprende i candidati che, secondo la pubblicazione, si sono distinti nelle rispettive categorie durante la stagione. Le decisioni sono state rese note attraverso un articolo pubblicato di recente.

La Gazzetta dello Sport è l'unica testata non americana ad avere due giornalisti partecipanti alle votazioni per i premi individuali Nba: ecco quali sono state le preferenze espresse dai nostri Davide Chinellato e Simone Sandri come miglior allenatore, giocatore più "clutch", giocatore più migliorato, miglior difensore, miglior sesto uomo, miglior rookie e ovviamente all'Mvp.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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