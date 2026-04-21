Questa sera si è svolta una preghiera che invita a affidare la notte al Signore, chiedendo la sua luce e salvezza per tutte le persone. La preghiera, che si tiene ogni sera, si concentra sull’invocazione della luce della Risurrezione come protezione e guida durante il riposo notturno. È un momento di fede condivisa, volto a rafforzare il legame tra i fedeli e la loro credenza nel Signore.

Un’invocazione per affidare la notte al Signore: la preghiera di stasera per invocare la luce della Risurrezione sul nostro riposo e perseverare nella fede. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Luce e salvezza di tutte le genti, manda il Tuo Spirito su coloro che celebrano la Tua risurrezione.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 21 aprile: Gesù è luce e salvezza di tutte le genti

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